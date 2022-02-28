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Исчезла валюта, значит, был сигнал. Но откуда?

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- Вячеслав Аникин
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В конце прошлой недели многочисленные обменные пункты Бишкека перестали продавать валюту. Доллары и евро нельзя было приобрести уже в 10 часов утра. Корреспондент "Вечернего Бишкека" попытался выяснить, почему исчезли зарубежные дензнаки?

На улице Абдрахманова (б. Советская), между Боконбаева и Московской, расположено по меньшей мере 20 обменок, но в них не было ни одного доллара и евро.

- Еще утром закончились, новую партию не подвезли, - сказали в одном из обменных пунктов.

- Нацбанк перестал продавать нам валюту, - сообщили в другом.

Хозяева других нескольких пунктов только пожимали плечами. Видно было, что они сами сильно расстроены и даже перепуганы сложившейся ситуацией.

Хозяин еще одной обменки на вопрос корреспондента "Вечерки", связано ли исчезновение евро и доллара с событиями на Украине, многозначительно улыбнулся, но ничего вразумительного не ответил.

Никто из обменщиков также ничего не смог сказать по поводу возможного скорого изменения курса доллара и евро. А еще через несколько минут после нашей беседы с финансистами в обменках потухли табло, на которых обычно светятся курсы продажи и покупки.

Осталось только позвонить в Нацбанк. А там вежливо, но категорично отказались удовлетворить любопытство "Вечерки". Увидим ли мы в ближайшее время в свободной продаже инвалюту? Остается только надеяться.


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URL: https://www.vb.kg/414768
Теги:
валюта, Бишкек
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