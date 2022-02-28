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Старое здание урологического отделения Нацгоспиталя еще не отремонтировано

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- Жан Алиев
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Пресс-служба министерства здравоохранения сообщает, что в связи с необходимостью запуска в эксплуатацию простаивающего старого здания урологического отделения Национального госпиталя, министерство здравоохранения направило обращение в правоохранительные органы для принятия мер в отношении строительной компании "Капитал Билдинг".

Вышеуказанная строительная компания начала ремонтные работы в урологическом отделении Национального госпиталя 16 ноября 2020 года и дала обязательства закончить ремонтные работы в течение трех месяцев. Данная компания должна была утвердить дефектный акт, смету расходов и согласовать вышеуказанные документы в Госстрое и Чуйском управлении капитального строительства. Однако, по факту строительная компания начала капитальный ремонт без наличия вышеуказанных документов. Капитальный ремонт не заканчивается с 2020 года по настоящее время, при требовании дачи отчета по документации оказалось, что строительство идет в нарушение законодательства в сфере градостроительства.


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URL: https://www.vb.kg/414799
Теги:
Минздрав, Бишкек, больница
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