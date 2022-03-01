Погода
$ 92.50 - 95.50
€ 100.42 - 101.92

Walt Disney и Warner Bros. приостанавливят показы своих фильмов в России

39  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Американская компания The Walt Disney Company приостанавливает показ своих фильмов в России, компания Warner Bros. отложила премьеру фильма "Бэтмен" из-за ситуации на Украине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой американские СМИ.

"Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России, в том числе предстоящего показа мультфильма "Я краснею" от Pixar", - говорится в заявлении компании Disney.

"Мы будем принимать будущие бизнес-решения, основываясь на изменениях ситуации", - отмечается в заявлении.

Тем временем компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России.

"В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего художественного фильма "Бэтмен" в России", - цитируют СМИ представителя WarnerMedia.

"Мы будем продолжать следить за ситуацией по мере ее развития. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии", - отметил он.

Премьера фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли должна была состояться в России 3 марта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414839
Теги:
СМИ, мировые новости, новости мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  