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ОФ "Общее дело" выявил 30 нарушений во время выборов

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- Назгуль Абдыразакова
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Общественный фонд "Общее дело" осуществил независимое наблюдение за избирательным процессом, включая выдвижение и регистрацию кандидатов, актуализацию списков избирателей, предвыборную агитацию, подготовку избирательных участков, голосование вне помещения, процессы открытия, голосования, закрытия и подсчета голосов в день выборов на 68 избирательных участках, из них 34 участков по Первомайскому избирательному округу и 34 участков по Свердловскому избирательному округу. Перечень проделанных работ во время выборов сообщается на сайте фонда.

"По данным ЦИК явка избирателей в день голосования составила 22,27%.

Низкая явка может быть обусловлена рядом факторов, таких как усталость электората от идущих подряд избирательных кампаний, отсутствием доверия к кандидатам, сокращенными и сжатыми сроками, тяжелой социально-экономической ситуацией в стране и иными подобными причинами.

На этих повторных выборах наблюдалась высокая конкуренция в связи с большим числом кандидатов. Увеличилось количество кандидатов женского пола. Политические партии не выдвинули своих кандидатов на эти повторные выборы, то есть, все кандидаты - самовыдвиженцы.

В период проведения предвыборной агитации поступали сигналы от наблюдателей Фонда о возможном подкупе голосов избирателей, заинтересованности и агитации председателей домовых и квартальных комитетов. Об осуществлении подкупа сообщали кандидаты в обоих избирательных округах, но возбуждено только одно уголовное дело.

Фонд отмечает, что сбор доказательной базы намного усложнился по причине применения подкупа новыми методами и механизмами. К примеру, применение мобильных кошельков, мобильного банкинга, скрытая раздача денег через кассы торговых точек, осуществление вознаграждения избирателям после дня голосования и т.п.

Фонд отмечает подозрительное поведение наблюдателей от кандидатов, указывающее на возможный контроль волеизъявления избирателей.

В период приема заявлений об уточнении данных в списках избирателей и голосования вне помещения отмечались случаи недоступности некоторых участковых избирательных комиссий ввиду отсутствия членов УИК на местах.

Отмечаем, что процесс рассмотрения жалоб был объективным не во всех случаях. В ряде случаев за одни и те же нарушения были применены разные меры санкций, что оказало негативное влияние на доверие к ЦИК и к практике рассмотрения избирательных споров.

Правоохранительные органы реагировали на сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Но при этом в большинстве случаев было отказано в возбуждении уголовного дела.

Всего с 10 февраля по 25 февраля 2022 года от общественных наблюдателей Общественного фонда "Общее дело" поступило 20 сообщений о нарушениях норм избирательного законодательства, из них 2 сообщения по нарушениям правил предвыборной агитации, 1 сообщение по подкупу голосов, 17 сообщений нарушений процедурного характера УИКами" - говорится в сообщении фонда.

Напомним, 27 февраля в столице прошли повторные выборы депутатов ЖК КР по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам.


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URL: https://www.vb.kg/414851
Теги:
выборы, нарушения, Жогорку Кенеш, Депутат
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