Кыргызский фильм "Дорога в Эдем" стал номинантом кинопремии "Ника"

Российская академия кинематографических искусств назвала номинантов на премию "Ника" за 2021 год. В номинации "Лучший фильм СНГ и Балтии" есть картина, представляющая Кыргызстан. Об этом говорится на сайте премии.

В номинации "Лучший игровой фильм" в этот году представлены шесть картин. Это "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Медея" Александра Зельдовича, "Купе номер 6" Юхо Куосманена, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Уроки фарси" Вадима Перельмана и "Иван Денисович" Глеба Панфилова.

На "Лучший фильм СНГ и Балтии" претендуют работы из четырех стран. За победу будут бороться "Водный мальчик" (Таджикистан), "Дорога в Эдем" (Кыргызстан), "Зулали" (Армения) и "Коллективный иммунитет" (Казахстан).

Приз "За лучшую мужскую роль" имеют шанс получить Филипп Янковский ("Иван Денисович"), Юра Борисов ("Капитан Волконогов бежал"), Павел Деревянко ("Подельники") и Мераб Нинидзе ("Дело").

Лучшими актрисами могут стать Милана Агузарова ("Разжимая кулаки"), Тинатин Далакишвили ("Медея") и Ксения Раппопорт ("Мама, я дома").

В номинации "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана" заявлены Юлия Ауг, Юлия Пересильд, Александр Паль, Тимофей Трибунцев.

Награду за лучшую режиссерскую работу могут вручить Александру Зельдовичу ("Медея"), Кире Коваленко ("Разжимая кулаки"), Вадиму Перельману ("Уроки фарси") и Наташе Меркуловой и Алексею Чупову за фильм "Капитан Волконогов бежал".

За лучший сценарий отмечены Владимир Котт ("Конец фильма"), Александр Миндадзе ("Паркет") и Илья Цофин ("Уроки фарси").

В числе лучших анимационных фильмов – "Жизнь-паскуда", "О, нееет", "Огурцы", "Песочница".

Лучшим неигровым фильмом может стать "Кто тебя победил никто" Любови Аркус, "Нас других не будет" Петра Шепотинника, "Расторгуев" Евгении Останиной.

Номинантами в категории "Лучшая музыка к фильму" стали Земфира Рамазанова ("Северный ветер"), Алексей Ретинский ("Медея") и группа Shortparis ("Капитан Волконогов бежал").

В категории "Открытие года" представлены актриса Милана Агузарова ("Разжимая кулаки"), режиссеры Роман Васьянов ("Общага"), Евгений Григорьев ("Подельники"), Любовь Мульменко ("Дунай"), а также сценарист фильма "Мама, я дома" Мария Изюмова.

XXXV торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника" должна пройти в начале апреля 2022 года.