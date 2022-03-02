Всемирный банк выделит Афганистану более одного миллиарда долларов

Совет директоров Всемирного банка принял решение передать ряду учреждений и организаций по оказанию гуманитарной помощи более одного миллиарда долларов из замороженных средств, предназначавшихся для поддержки Афганистана. Об пишет EurAsiaDaily.

Деньги будут направлены структурам ООН и некоторым международным неправительственным организациям.

"Совет директоров Всемирного Банка одобрил расширенный подход к поддержке афганцев в связи с запросом доноров Фонда реконструкции Афганистана и международного сообщества", - говорится в заявлении банка.

Отмечается, что средства "останутся неподконтрольными временному правительству" Афганистана, сформированному радикальным движением "Талибан". Они будут направлены на финансирование различных программ, в том числе в сфере образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

В декабре 2021 года Всемирный Банк решил выделить Всемирной продовольственной программе (ВПП) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) 280 миллионов долларов из замороженных средств, предназначенных для помощи Афганистану. Деньги были направлены на преодоление гуманитарного кризиса в этой стране.