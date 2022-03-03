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Трудовая миграция родителей может убить будущее детей Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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Политолог, доцент Международного университета Кыргызской Республики Алина Молдокеева рассказала, как губительно миграция влияет на судьбы детей и семьи мигрантов. Об этом она заявила в своем выступлении на круглом столе на тему: "Проблемы кыргызской трудовой миграции: причины и пути решения".

Встреча была организована дискуссионным клубом "Пикир", в котором приняли участие представители госорганов, журналисты, политологи, эксперты по вопросам безопасности и общественные деятели Кыргызстана и России.

"Даже если обратиться к опубликованным исследованиям, то цифры говорят сами за себя. Оборотная сторона миграции – дети, остающиеся без родителей. Только в Иссык-Кульской области в начале 2019 года был зарегистрирован 7201 такой ребёнок, из них 1444 - в возрасте до семи лет, 5757 – с семи до 18 лет. Всего семей мигрантов – 6192, из которых 1661 находятся во внутренней миграции, остальные 4531 – во внешней", - сказала она.

В свою очередь руководитель Лиги защиты прав ребенка Назгуль Турдубекова отметила, что причиной попадания детей в ситуации, когда они подвергаются давлению и насилию, является безответственное отношение родителей к своим собственным детям.

"У нас ведь детей стали бросать, как будто вещь какую-то оставляют. Поэтому если ребёнок вдруг пропадает или его права нарушаются, никто не узнает об этом", - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/414943
Теги:
дети, миграция, Россия, Кыргызстан
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