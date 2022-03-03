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Турецкий инвестор строит текстильную фабрику в Кара-Балте

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В Кыргызстане депутат Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев сегодня, 2 марта, встретился с Йылмазом Алдузом, представителем компании "Декна Бишкек Текстиль", строящей текстильную фабрику в Кара-Балте. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

В ходе встречи обсуждались вопросы привлечения инвестиций в Кыргызстан и развития производства, стороны также обсудили проект текстильной фабрики.

Депутат Нурланбек Азыгалиев в качестве председательствовавшего на форуме Кыргызско-Турецкой торгово-промышленной палаты, подчеркнул важность развития экономических связей между двумя странами и выразил поддержку открытию текстильной фабрики.

"Открытие таких предприятий будет способствовать снижению безработицы в стране и развитию регионов. Успешная реализация проекта будет мотивировать других инвесторов вкладывать свои средства в Кыргызстан. Поэтому нам необходимо оказывать всестороннюю помощь и поддерживать работу фабрики", - сказал депутат.

Было отмечено, что текстильная фабрика, строительство которой началось в прошлом году, расположена на общей площади 93 тысяч кадратных метров. На данный момент потрачено 10 миллионов долларов, а к 2025 году на первом этапе планируется израсходовать 22 миллиона долларов. Общая стоимость проекта оценивается в 27 млн долларов. Первоначально на предприятии будут работать около 400 человек и производить около 20 тонн пряжи и ткани в день. К 2027 году после завершения строительства на заводе будет трудиться около 1200 человек, объем производства будет доведен до 100 тонн продукции в день. Также предполагается, что большинство работников будут женщины.

Кроме того, около 85 процентов производимых товаров планируется экспортировать в страны ближнего зарубежья и страны Европы.

Представитель компании Йылмаз Алдуз отметил, что многие иностранные предприниматели, наблюдая за процессом воздвижения новой фабрики, проявляют интерес к инвестированию. "Кроме того, мы намерены производить сырье в Кыргызстане и начать выращивать хлопок", - сказал он, поблагодарив депутата за всестороннюю поддержку.

Депутат Нурланбек Азыгалиев уже посетил строительную площадку завода и провел переговоры с местными властями и депутатами городского кенеша для оказания всесторонней поддержки инвесторам.


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URL: https://www.vb.kg/414948
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