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В WhatsApp появится новая функция

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- Анастасия Карелина
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Пользователи WhatsApp получат новый способ оставлять реакцию на сообщения собеседника. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь пользователи смогут оставлять реакцию на сообщение в виде смайлика через специальное меню. Чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, появляющуюся при наведении курсора на правый угол сообщения.

Альтернативный вариант реагирования на сообщение станет доступен в версии данного мессенджера для компьютеров. Классический способ предполагает наличие специальной кнопки с "реакцией" напротив сообщения собеседника.

Указанные варианты доступны для бета-версии мессенджера, рядовые пользователи получат ее после соответствующих обновлений.


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URL: https://www.vb.kg/414999
Теги:
Интернет, информационные технологии, в мире
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