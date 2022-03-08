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Президент Садыр Жапаров поздравил Розу Айтматову с 85-летним юбилеем

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 марта, в телефонном разговоре поздравил с 85-летним юбилеем Розу Айтматову, сестру выдающегося писателя современности Чынгыза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент с большим удовлетворением добавил, что юбилей Розы Айтматовой совпадает с 8 марта - Международным женским днем, и таким образом она отмечает двойной праздник.

Садыр Жапаров подчеркнул активную общественную деятельность и участие Розы Айтматовой в важных социальных и культурных мероприятиях.

Он с благодарностью отметил, что с большим интересом и удовольствием читал ее воспоминания об отце - видном государственном деятеле Торекуле Айтматове, а также брате - всемирно известном писателе Чынгызе Айтматове.

Как подчеркнул Глава государства, эти воспоминания очень важны для ознакомления будущих поколений с творческим наследием Чынгыза Айтматова.

Садыр Жапаров пожелал ей крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

От имени Главы государства Розе Айтматовой переданы подарки к юбилею и празднику.


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URL: https://www.vb.kg/415173
Теги:
Садыр Жапаров, Чингиз Айтматов
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