Президент Садыр Жапаров поздравил Розу Айтматову с 85-летним юбилеем

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 марта, в телефонном разговоре поздравил с 85-летним юбилеем Розу Айтматову, сестру выдающегося писателя современности Чынгыза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент с большим удовлетворением добавил, что юбилей Розы Айтматовой совпадает с 8 марта - Международным женским днем, и таким образом она отмечает двойной праздник.

Садыр Жапаров подчеркнул активную общественную деятельность и участие Розы Айтматовой в важных социальных и культурных мероприятиях.

Он с благодарностью отметил, что с большим интересом и удовольствием читал ее воспоминания об отце - видном государственном деятеле Торекуле Айтматове, а также брате - всемирно известном писателе Чынгызе Айтматове.

Как подчеркнул Глава государства, эти воспоминания очень важны для ознакомления будущих поколений с творческим наследием Чынгыза Айтматова.

Садыр Жапаров пожелал ей крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

От имени Главы государства Розе Айтматовой переданы подарки к юбилею и празднику.