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В Аламудунском районе задержан подозреваемый в краже

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане 2 февраля 2022 года в ОВД Аламудунского района с заявлением обратилась Б.А., 1985 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 2 февраля текущего года в промежуток времени с 13:00 часов по 19:00 часов, проникнув в дом заявительницы, путем взлома окна похитили денежные средства в сумме 3800 долларов и золотыми изделиями, после чего скрылись в неизвестном направлении. Сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 ("Кража") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйкой области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан А.С., 1992 года рождения.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 города Бишкека. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/415196
Теги:
Аламудунский район, кража, Чуйская область, ГУВД
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