В Кыргызстане предприниматели обязаны взять разрешение на лотереи

В Кыргызстане Финнадзор предупреждает предпринимателей, которые планируют провести стимулирующую лотерею, что следует заблаговременно подготовить и предоставить соответствующий пакет документов для получения разрешения на такую лотерею. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

Стимулирующая лотерея – это лотерея, проводимая в рекламных целях или в целях стимулирования продажи товаров, услуг. При этом участие в ней не требует покупки специального билета либо дополнительной оплаты.

Субъектами предпринимательства для получения разрешения на право проведения стимулирующей лотереи предоставляются следующие документы:

заявление; свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или индивидуального предпринимательства; документ, подтверждающий оплату за рассмотрение документов и за выдачу разрешения (для юр. лиц - 300 сомов и для ЧП/ИП - 100 сомов); условия проведения лотереи.

Финнадзор обращает внимание на необходимость своевременной подачи пакета документов и сообщает, что предпримет необходимые шаги по их оперативному рассмотрению.

Согласно Закону КР "О лотереях", правом проведения (профессиональной) лотереи в целях получения прибыли (когда лотерейные билеты реализуются организатором лотереи за деньги) обладает только ГП "Государственная лотерейная компания". Другие лица не имеют права на проведение такой лотереи.

Согласно Закону КР "О лотереях", лотереей признаётся игра, которая проводится в соответствии с законом, условиями проведения лотереи в которой одна сторона (организатор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями проведения лотереи.

Получить информацию и консультации предприниматели могут в Финнадзоре и в ЦОП (окошки № 39 и 40), позвонив по телефону и написав на эл. почту или в мессенджеры в соцсетях.