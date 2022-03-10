Погода
$ 100.62 - 103.37
€ 110.49 - 113.99

Радиоактивные отходы научились перерабатывать в керамику

73  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Коллектив российских и белорусских ученых разработал новые технологии для повышения эффективности переработки и утилизации опасных радионуклидов. В том числе ученые предлагают перерабатывать отходы в керамические изделия, которые впоследствии могут быть использованы в производстве рентгеновских аппаратов и другого диагностического оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Разработками занимались ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси (ИОНХ НАН Беларуси).

"Разработки позволят эффективней очищать загрязненные воды и перерабатывать опасные твердые ядерные материалы. Это снизит риски от негативных последствий при обращении с опасными отходами или возможных внештатных аварийных ситуаций на объектах атомной промышленности. Также технологии способны обеспечить создание качественной радиоизотопной продукции", - говорится в сообщении.

Предложенная учеными технология основана на создании сорбентов, которые эффективно концентрируют в своем объеме радионуклиды из растворов. А затем с помощью специального способа разогрева сорбентов достигается образование твердого материала - керамики. Такая керамика способна обеспечить безопасное захоронение радиоактивных отходов или будет представлять основу радиоизотопных изделий в виде источников ионизирующего излучения.

Результаты работы ученых опубликованы в журналах Nuclear Engineering and Technology и Journal of the European Ceramic Society. Совместная работа ведется в рамках Меморандума о взаимопонимании, заключенного между ДВФУ и ИОНХ НАН Беларуси в 2021 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415289
Теги:
наука, экология, радиация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  