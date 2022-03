Радиоактивные отходы научились перерабатывать в керамику

Коллектив российских и белорусских ученых разработал новые технологии для повышения эффективности переработки и утилизации опасных радионуклидов. В том числе ученые предлагают перерабатывать отходы в керамические изделия, которые впоследствии могут быть использованы в производстве рентгеновских аппаратов и другого диагностического оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Разработками занимались ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси (ИОНХ НАН Беларуси).

"Разработки позволят эффективней очищать загрязненные воды и перерабатывать опасные твердые ядерные материалы. Это снизит риски от негативных последствий при обращении с опасными отходами или возможных внештатных аварийных ситуаций на объектах атомной промышленности. Также технологии способны обеспечить создание качественной радиоизотопной продукции", - говорится в сообщении.

Предложенная учеными технология основана на создании сорбентов, которые эффективно концентрируют в своем объеме радионуклиды из растворов. А затем с помощью специального способа разогрева сорбентов достигается образование твердого материала - керамики. Такая керамика способна обеспечить безопасное захоронение радиоактивных отходов или будет представлять основу радиоизотопных изделий в виде источников ионизирующего излучения.

Результаты работы ученых опубликованы в журналах Nuclear Engineering and Technology и Journal of the European Ceramic Society. Совместная работа ведется в рамках Меморандума о взаимопонимании, заключенного между ДВФУ и ИОНХ НАН Беларуси в 2021 году.