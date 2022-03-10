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Казахстан передал Кыргызстану 1000 тонн элитных семян пшеницы

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 10 марта 2022 года, в в Бишкеке состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Казахстана в виде элитных семян пшеницы сорта "Карабалыкская-20" урожая 2021 года, соответствующие 1 классу посевного стандарта в количестве 1000 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным пресс-службы, гуманитарная помощь предназначена фермерам Кыргызстана для улучшения качества будущих урожаев.

"Официальная церемония передачи 1000 тонн элитных семян яровой пшеницы сорта Карабалыкская-20 состоялась в рамках достигнутых договоренностей в ходе девятого кыргызско-казахстанского заседания межправительственного совета, состоявшегося 2 апреля 2021 года в поселке Кордай Жамбылской области Республики Казахстан.

Семена на месте были розданы областям страны.

На мероприятии приняли участие Министр сельского хозяйства Кыргызской Республики – А.С. Джаныбеков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике – Р.С. Жошыбаев и Заместитель председателя Фонда государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - Р.Т. Каракулов", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/415294
Теги:
гуманитарная помощь, Казахстан, пшеница, Кыргызстан, Минсельхоз
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