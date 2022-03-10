Задержан подозреваемый в краже аккумуляторов

В Ыссык-Атинском районе задержан подозреваемый в кражах аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

3 января в органы внутренних дел Ыссык-Атинского района с заявлением обратилась гражданка А.Н. Женщина рассказала, что из ее автомашины, припаркованной возле дома, неизвестные похитили аккумулятор.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Ыссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления был установлен и доставлен в ОВД Х.О. 1996 года рождения. Сотрудниками милиции была установлена причастность задержанного еще к трем аналогичным фактам краж, совершенных на территории Ыссык-Атинского района.

Досудебное производство продолжается. Устанавливается причастность задержанного к другим подобным преступлениям на территории Чуйской области.