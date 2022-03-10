Алымкадыр Бейшеналиев потребовал у Исманкулова освободить здание

В Бишкеке сегодня, 10 марта, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, пришел в Госпиталь микрохирургии глаза Алмазбека Исманкулова и потребовал коллектив освободить здание в течение трех часов.

По словам Бейшеналиева, несколько дней назад Минздрав через мэрию столицы и горкенеш расторг договор с клиникой об аренде здания.

В фойе министра встретил один из администраторов госпиталя, сообщивший, что они еще не получили письменного решения БГК о расторжении договора.

Бейшеналиев потребовал связать его по телефону с руководителем госпиталя Алмазбеком Исманкуловым. В разговоре он назвал последнего "лопухом".

"Ты 24 года обманывал кыргызский народ. Когда расторгли договор, попросил дать тебе еще 10 дней. Теперь опять тянешь. Если в течение трех часов не освободишь клинику, у тебя будут проблемы", - сказал он.

Напоследок Глава минздрава пообещал пересчитать зубы сотруднику, если его требование не будет выполнено.

"Если Алмазбек Исманкулов не вывезет свое оборудование в течение двух дней, я сам вынесу", - сказал министр.

Напомним, клиника микрохирургии глаза Исманкулова арендовала корпус Городской больницы № 2 (бывшая ГКБ № 6) и оплачивала 214 тысяч сомов в месяц столичному муниципалитету.