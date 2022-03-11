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В Жайылском районе задержан мужчина по подозрению в мошенничестве

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- Айжан Мамбеталиева
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10 марта 2022 года в ОВД Жайылского района с заявлением обратился С.Ж., 1955 года рождения, о принятии мер в отношении своего знакомого, который, войдя в доверие обманным путем, 2020 году, взяв у него в долг крупный рогатый и мелкий рогатый скот, по сегодняшний день не возвращает. При этом мужчина указала, что знакомый через год должен был вернуть указанный скот в том же количестве, но всячески избегает его.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района во время рейда "Бандит" был установлен и доставлен в органы внутренних дел У.А., 1975 года рождения, состоящий на оперативно-превентивном учете МВД как член ОПГ.

В настоящее время все обстоятельства выясняются.


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URL: https://www.vb.kg/415331
Теги:
ГУВД, ОПГ, рейд, Чуйская область, Кыргызстан
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