В Жайылском районе задержан мужчина по подозрению в мошенничестве

10 марта 2022 года в ОВД Жайылского района с заявлением обратился С.Ж., 1955 года рождения, о принятии мер в отношении своего знакомого, который, войдя в доверие обманным путем, 2020 году, взяв у него в долг крупный рогатый и мелкий рогатый скот, по сегодняшний день не возвращает. При этом мужчина указала, что знакомый через год должен был вернуть указанный скот в том же количестве, но всячески избегает его.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района во время рейда "Бандит" был установлен и доставлен в органы внутренних дел У.А., 1975 года рождения, состоящий на оперативно-превентивном учете МВД как член ОПГ.

В настоящее время все обстоятельства выясняются.