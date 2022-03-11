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В Араване милиция задержала иностранца, укравшего из магазина телефоны

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- Назгуль Абдыразакова
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В Араванском районе 4 марта 2022 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Араванского РОВД по подозрению в совершении кражи в крупном размере задержан иностранный гражданин. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Указано, что ранее с заявлением в милицию обратилась гражданка К.М., жительница села Тепе-Коргон Араванского района. Она сообщила, что неизвестные разбили окно и, незаконно проникнув в ее магазин, украли 8 новых упакованных сотовых телефонов стоимостью 20 тысяч сомов каждый и скрылись с места происшествия.

4 марта 2022 года по подозрению в совершении преступления по статье 205-й УК КР задержан 19-летний иностранный гражданин Г.А. Араванским районным судом задержанный заключен под стражу на 15 суток. Ведется следствие по возмещению ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/415355
Теги:
Араванский район, задержание, кража
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