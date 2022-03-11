Ясновидящая о том, что ждет Кыргызстан в ближайшем будущем

Сегодня все больше людей начинают обращаться к услугам разного рода ясновидящих, гадалок и колдунов. Кыргызстан в этом плане не стал исключением, особенно, в сегодняшние времена спрос на такого рода услуги только возрастает. Об этом редакции vb.kg рассказала отечественная ясновидящая Света Тойгонбаева, к которой мы в свою очередь не преминули обратиться за прогнозами по поводу ближайшего будущего нашей страны. Интересно же, что ждет нас всех впереди. При этом, мы вновь призываем не воспринимать слишком всерьез гадания ясновидящей, а всего лишь как развлечение на досуге.

"В скором времени в Кыргызстане не будет никаких позитивных изменений. Приближаются трудности. В мире происходят глобальные изменения, и простому народу будет трудно. Вообще с 2022-го по 2025 год в мире будут происходить различные конфликты и войны.

В Кыргызстане же вижу только две серьезные трудности – это вода и энергетика. Президенту стоит самому более пристально обратить внимание на ГЭСы, а не полагаться на свое окружение.

Вообще 2022 год будет для нас годом засухи. Вижу, что в Кыргызстане крупные бизнесы остановятся, только мелкие будут работать. Преодолеть же трудности смогут только те компании, которые приложат для этого немало усилий.

Из-за всех этих трудностей в Кыргызстане ожидаются разные пикеты, и поэтому власть должна приложить усилия, чтобы совершить хоть какой-то экономический прорыв.

Продукты будут дорожать, но здесь хотелось бы отметить, что дороговизна не только от государства зависит, но в том числе и от бизнесменов. Поэтому государство должно взять этот вопрос под свой полный контроль, чтобы в случае необходимости пресекать разного рода спекуляции.

Что же касается нашего президента, то я не вижу его дороги. Да, он что-то старается сделать, но результатов пока не вижу. Президент должен приложить максимальные усилия, чтобы в такие трудные времена создать условия для народа. Иначе политические потрясения неизбежны, в том числе и перевороты.

Про нынешний парламент не могу сказать ничего хорошего. Он не покажет нам никаких результатов. Вижу, что многие депутаты покинут по тем или иным причинам парламент. Вообще если мы хотим иметь более результативный парламент, то должны прийти новые лица.

Спикер ЖК Талант Мамытов не долго будет занимать свою должность".

Затронула ясновидящая и тему российско-украинского конфликта.

"В России наступают также нелегкие времена. Падение рубля, пикеты и недовольства. Вижу в трех местах какие-то митинги со столкновениями. Есть также вероятность межрелигиозных конфликтов.

Хоть аура Владимира Путина хорошая, но против него много черной энергетики направлено. Он даже может заболеть. Вижу, что через полтора-два года он по каким-то причинам покинет свой пост.

Война с Украиной не скоро закончится. Даже если и будут какие-то перемирия, конфликт снова будет вспыхивать. Сейчас переговоры идут, но пока результатов не вижу. Даже если Россия полностью сможет одолеть Украину, то потом это может вылиться в конфликт и с другой страной. По-хорошему Путину нужно сесть с Зеленским за стол переговоров и решить все вопросы разом.

России вообще стоит обратить внимание на Восток. Вижу среди мусульман флаг Америки. Возможно, это будут талибы и могут нанести какой-то вред.

Вообще, в целом России стоит пересмотреть свою политику, иначе могут даже потерять Москву".

Президенту Казхастана ясновидящая советует помириться с Назарбаевым, у которого, по ее словам, осталось большое влияние.

"Вижу, что в Казахстане народ большей частью настроен против Токаева. В Алматы и Астане опять могут начаться митинги. Вижу, что на следующих выборах президента Токаева уже не выберут и вместо него придет молодой человек. Токаев должен найти компромисс с Назарбаевым, так как у Элбасы осталось большое влияние в стране".

С Таджикистаном же, по прогнозам Тойгонбаевой, нужно как можно скорее решить спорные вопросы.

"Если мы не найдем общие интересы и точки соприкосновения, то в конце концов будет война. Поэтому властям я бы советовала вплотную заняться этим вопросом".