Прилетели мартовские мячи

В конце прошлой недели начался юбилейный, 30–й по счету, чемпионат страны по футболу среди команд премьер–лиги. Стартовавшее первенство существенно отличается от предыдущих.

Главная новость: в турнире приняли участие не восемь клубов, как обычно, а десять. За золотые медали первенства будут сражаться "Дордой", "Алга", "Илбирс" (Бишкек), "Алай", "Каганат" (Ош), "Абдыш–Ата" (Кант), "Кара–Балта", "Нефтчи" (Кочкор–Ата). К этой компании присоединятся "Нур–Баткен" и еще одна бишкекская дружина "Талант - ДЮСШ ИВС", то бишь Детско–юношеская спортивная школа по игровым видам спорта.

Эти два дебютанта премьер–лиги возникли из небытия. По всем законам футбола любая новая команда сначала набирается ума–разума во второй лиге национального первенства, потом совершенствует свое мастерство в первой (если туда пробьется, конечно) и лишь потом в случае успеха начинает бороться за медали в премьер–лиге. Но наши чиновники от футбола этими правилами пренебрегали. По каким–то известным только им принципам они запросто могут дружину, которой без году неделя, запихнуть в премьер–лигу. Если бы у нас было много квалифицированных футболистов, то на эти нарушения можно было бы закрыть глаза. Но проблема в том, что мастеров кожаного мяча у нас раз, два и обчелся. Многие талантливые игроки давно выступают в зарубежных клубах. В чемпионате действуют футболисты, скажем дипломатично, среднего уровня. Так что команды–дебютанты болельщикам навряд и понравятся.

Однако новые руководители Футбольного союза и Футбольной лиги упорно стремятся увеличивать число команд в премьер–лиге. Они свято веруют, что количество обязательно перерастет в качество. На первый взгляд это действительно так, но не в нашем случае. Спортивное мастерство растет только в борьбе с сильными клубами, а их у нас не более трех–четырех.

О футбольной инфраструктуре в стране лучше даже не говорить. Только у "Дордоя" и "Абдыш–Аты" есть тренировочные поля и восстановительные центры, остальные команды, даже бишкекская "Алга", готовятся к сезонам и матчам где придется. Почти всем командам даже негде проводить теоретические занятия, заниматься на тренажерах. Так что о профессиональных клубах в полном смысле этого слова нам говорить пока не приходится. В спорте есть такой термин "не любители". Вот и наши команды в принципе уже не любители, но еще не профессионалы. Может, поэтому руководителям Кыргызского футбольного союза и Футбольной лиги сначала надо решить вопросы с поиском инвесторов для наших клубов, укрепить их материальную базу, а потом уже думать об увеличении числа участников премьер–лиги.

И вот тому доказательство. Азиатская футбольная конфедерация не разрешает нашим дружинам сражаться в самом престижном континентальном турнире - Кубке чемпионов. Кыргызстанские команды борются не в самых престижных состязаниях под названием Кубок АФК. Отечественный футбол в нынешнем году в этом турнире будут представлять "Дордой" и "Нефтчи". "Дордой" сразится с "Худжантом" из Таджикистана и "Копет–Дагом" из Туркмении. Кочкоратинские нефтянники померятся силенками с "Алтын–Асыром" из Туркмении и таджикским ЦСКА. Эти поединки стартуют в марте. Грустно, но факт: еще никогда кыргызстанские клубы не попадали в финал этого турнира. Все потому, что чемпионат у нас весьма слабенький.