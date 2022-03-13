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Оркестры Великобритании отказались бойкотировать русскую классику

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- Наталья Крайнова
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В Британии заявили, что творчество российских композиторов "внутренне соответствует историческому канону западной классической музыки"

Ассоциация британских оркестров (АБО) выпустила заявление, что ее члены, среди которых Английская национальная опера и Королевский театр "Ковент-Гарден", отвергнут любой "всеобщий бойкот" произведений русских композиторов, так как они теперь принадлежат миру, пишет передает "Эксперт".

"Мы придерживаемся взвешенного и продуманного подхода. Мы не собираемся просто отменять все русское. Эти произведения теперь принадлежат миру, а не только России. Будь то Чайковский или Рахманинов, они часть нашей культуры и нашего канона", - пояснил исполнительный директор АБО Марк Пембертон.

Это заявление прозвучало на фоне того, как Совет по делам искусств Англии призвал культурные организации разорвать связи с "российскими или белорусскими организациями, спонсируемыми государством и/или финансируемыми государством". Учреждениям культуры, имеющим связи с РФ, было также предписано обратиться за юридической консультацией, прежде чем принимать меры по расторжению контрактов.


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URL: https://www.vb.kg/415418
Теги:
музыка, Россия, санкции
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