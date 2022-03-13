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В сети появилось объявление о продаже гуманитарной муки

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в интернете появилось объявление о продаже мешков с гуманитарной мукой из Китая. Пользователи Фейсбука выдвинули предположения, что это чиновники распродают гуманитарную помощь вместо того, чтобы раздавать нуждающимся.

Пресс-центр МЧС отрицает это предположение.

Сообщается, что 2022 января 14 года был издан специальный приказ Кабинета министров по оказанию гуманитарной помощи уязвимым слоям населения. В соответствии с этим фондом государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций по Республике распределено 11467,15 тонн муки первого сорта.

"На самом деле, владелец объявления получил бесплатно два мешка муки для себя, как для нуждающейся семьи, и для брата с инвалидностью. Он житель села Ленина Аламудунского района Чуйской области. Муку, полученную в качестве помощи, он сам выставил на продажу.

Предположение, что какой-то государственный орган или работник реализует муку, поставляемую населению, является не соответствует действительности", - отмечается в сообщении МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/415424
Теги:
гуманитарная помощь, мука, Кыргызстан, МЧС
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