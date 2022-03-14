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В Кыргызстан из Индии прибыла делегация торгово-промышленной палаты

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстан вчера, 13 марта, прибыла делегация представителей торгово-промышленной палаты Индии PHDCCI. Об этом сообщает Кыргызский союз промышленников и предпринимателей.

PHDCCI, основанная в 1905 году, является одной из ведущих палат в Индии. Имеет свой международный офис в Бахрейне для 6 стан Персидского залива, в состав которого входят 130000 компаний, которые полностью сосредоточены на развитии малого и среднего бизнеса.

В Бишкеке в ходе встречи индийской стороной были озвучены приоритетные направления деятельности с Кыргызстаном, из которых:

  1. Поставки медицинского оборудования и обмен опытом
  2. Туризм и Медицинский туризм
  3. Развитие медобслуживания
  4. Поставки медмебели и мед. принадлежностей, продукции для онкобольных
  5. Создание центра трансплантации печени
  6. Переработка целебных трав и растений
  7. Производство напитков для повышения иммунитета
  8. Поставки лекарственных препаратов и субстанций
  9. Поставки текстиля и др.


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URL: https://www.vb.kg/415425
Теги:
Индия, промышленность, Кыргызстан
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