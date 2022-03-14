В Кыргызстан из Индии прибыла делегация торгово-промышленной палаты

В Кыргызстан вчера, 13 марта, прибыла делегация представителей торгово-промышленной палаты Индии PHDCCI. Об этом сообщает Кыргызский союз промышленников и предпринимателей.

PHDCCI, основанная в 1905 году, является одной из ведущих палат в Индии. Имеет свой международный офис в Бахрейне для 6 стан Персидского залива, в состав которого входят 130000 компаний, которые полностью сосредоточены на развитии малого и среднего бизнеса.

В Бишкеке в ходе встречи индийской стороной были озвучены приоритетные направления деятельности с Кыргызстаном, из которых: