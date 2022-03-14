Россиянам предлагают вкладываться в китайскую валюту

Китайский юань является одной из ключевых развивающихся валют, поскольку экономика Китая - вторая по величине после американской. По внешнеторговому обороту Китай также занимает второе место после США, а для России он крупнейший партнер в международной торговле, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"На фоне жестких антироссийских санкций и ограничений, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с нашими компаниями, ожидается увеличение объема торговых операций между Россией и КНР, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях. Это повышает актуальность китайской валюты для российских инвесторов", - отметил специалист.

"Мы уже наблюдаем резкий рост объема торгов китайским юанем на Московской бирже, что увеличивает его ликвидность. Поэтому данный инструмент становится интересным не только тем, кто хочет защитить свои рублевые сбережения от обесценивания на долгосрочном горизонте, но и для краткосрочных спекулятивных операций", - отметил он.

Среди достоинств китайской валюты собеседник агентства называет вероятное дальнейшее увеличение ликвидности; экономическую и внешнеторговую значимость Китая, обеспечивающую надежность национальной валюты. Также играет роль и текущая геополитическая ситуация, которая предполагает повышение роли китайского юаня во взаимной торговле России и Китая, что привлечет в валюту крупных игроков, прежде всего импортеров и экспортеров.

Из недостатков Бабин развал высокую зависимость китайской экономики от экспорта товаров и импорта сырья, что делает ее недостаточно диверсифицированной. "Поэтому китайский юань подвержен риску длительного снижения курса к другим валютам, в том числе под воздействием мер китайских властей, нацеленных на повышение конкурентоспособности национальных корпораций на внешнем рынке. Также юаню свойственны и относительно высокие геополитические риски, обусловленные противостоянием Китая и США на международной арене, а также территориальными претензиями Пекина", - добавил эксперт.

Помимо этого, недостатком является и сохранение в Китае элементов плановой экономики, однопартийная система и в целом политический и государственный строй, отличный от традиционных моделей развитых стран. Это создает как экономические, так и внешнеполитические риски, способные негативно сказаться на курсе китайского юаня.

Поэтому китайский юань больше подходит для краткосрочных спекуляций и среднесрочных вложений, направленных на защиту от обесценивания рубля, добавил эксперт.

В более долгосрочном плане могут проявиться ключевые недостатки этой валюты, в связи с чем Бабин советует для консервативных долгосрочных сбережений лучше использовать швейцарский франк и японскую иену.