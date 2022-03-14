Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев провел совещание в СЭЗ

На днях в генеральной дирекции СЭЗ "Бишкек" с участием министра экономики и коммерции Д.Амангельдиева, представителей ГНС, ГТС, Ассоциации инвесторов СЭЗ состоялось рабочее совещание по обсуждению проблем, с которыми сталкиваются производители. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр провел осмотр предприятий и был проинформирован о ситуации, складывающейся на территории СЭЗ "Бишкек".

Отмечено, что в соответствии с поручением руководства страны будут реализованы меры по улучшению условий работы для субъектов СЭЗ, в ближайшее время будет разработана и принята концепция развития свободных экономических зон.

Также на постоянной основе будет проводиться мониторинг деятельности руководства генеральной дирекции СЭЗ "Бишкек".

При этом представители бизнеса озвучили свои предложения для внесения изменений в Закон КР "О свободных экономических зонах".

Министр обратил пристальное внимание на проблемы СЭЗ "Бишкек", озвучив необходимость создания благоприятных условий для бизнеса, а также улучшения менеджмента.