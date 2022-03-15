Погода
$ 105.50 - 106.50
€ 115.00 - 118.00

Прокуратурой задержана лжеадвокат

354  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой города Нарына задержана лжеадвокат И.к.С. и водворена в изолятор временного содержания ОВД города Нарына.

Следствием установлено, что, выдав себя за адвоката, И.к.С. обманным путем завладела денежными средствами гражданки И.Г.С. в размере 6 тысяч долларов за оказание содействия в вынесении положительного решения судом Нарынской области в отношении ее родственника.

Также, согласно данным Министерства юстиции, И.к.С. не имеет лицензии на право занятия адвокатской деятельности.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия, направленные на установления причастности лжеадвоката к аналогичным преступлениям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415527
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, Нарын, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  