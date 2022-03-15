Прокуратурой задержана лжеадвокат

Прокуратурой города Нарына задержана лжеадвокат И.к.С. и водворена в изолятор временного содержания ОВД города Нарына.

Следствием установлено, что, выдав себя за адвоката, И.к.С. обманным путем завладела денежными средствами гражданки И.Г.С. в размере 6 тысяч долларов за оказание содействия в вынесении положительного решения судом Нарынской области в отношении ее родственника.

Также, согласно данным Министерства юстиции, И.к.С. не имеет лицензии на право занятия адвокатской деятельности.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия, направленные на установления причастности лжеадвоката к аналогичным преступлениям.