В Ташкенте проходят рейды по выявлению водителей, не оплативших штрафы

В столице Узбекистана Ташкенте проходят рейды по выявлению водителей, не оплативших штрафы за нарушения ПДД в положенный срок, равный 60 дням, сообщают местные СМИ.

Выявление в потоке транспортных средств тех водителей, которые имеют задолженности, происходит, в том числе, при использовании мобильных комплексов AutoCon-SC.

К примеру, только за один день, 13 марта 2022 года:

354 должника ликвидировали задолженность по штрафам на месте. Общая сумма, взысканная сотрудниками БПИ, превысила 285 миллионов сумов

39 транспортных средств было помещено на штрафстоянку в соответствии со статьей 291 Кодекса об административной ответственности. Их водители в общей сложности имеют задолженности на сумму 48 миллионов сумов.

Напомним, что в Узбекистане существует скидка при быстрой оплате штрафа. В случае добровольной уплаты 70 процентов размера штрафа в течение 15 дней со дня его наложения правонарушитель освобождается от уплаты оставшейся суммы.