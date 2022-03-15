ГКНБ выявил незаконную деятельность майнинг-фермы

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление незаконно функционирующих майнинг-ферм ГУ ГКНБ по городу Бишкеку было установлено, что гражданин КР Х.Р.Р., 1997 г.р., организовал противоправную деятельность по добыче криптовалюты путем создания "майнинг-ферм" с незаконным подключением к электрическим сетям ОАО "Северэлектро".

Уточняется, что 3 марта 2022 года, в подвальном помещении гостиницы "Тихий-Замок" расположенной по адресу: г.Бишкек, ул.Токтоналиева, выявлена незаконно подключенная к электрическим энергосетям ОАО "Северэлектро" майнинговая ферма с более чем 150 единицами оборудования для производства криптовалюты.

Необходимо отметить, что с учетом возникшего дефицита электроэнергии в стране, ОАО "Национальная электрическая холдинговая компания", ввел временный запрет на выдачу технических условий на майнинг, что свидетельствует о незаконном функционировании указанной майнинг-фермы.

В настоящее время, проводятся соответствующие оперативно-следственные действия, а также осуществляются мероприятия по установлению нанесенного ущерба государству