В селе Чалдыбар неизвестные въехали в опорный столб ЛЭП и скрылись

В селе Чалдыбар сегодня, 16 марта, неизвестные сбили на автомобиле опорный столб с электропроводами, из-за этого произошло аварийное отключение электроэнергии в Панфиловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

В 09.49 было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии от подстанции "Ашмара". Материалы по данному происшествию переданы представителям РОВД Панфиловского района. В настоящее время оперативно-ремонтная бригада Панфиловского РЭС работает над восстановлением электроснабжения.