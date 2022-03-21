Сегодня в Бишкеке состоится премьера спектакля "Кара чапан"

21 и 22 марта в Чуйском областном театре имени Шаршена Термечикова состоится премьера спектакля-притчи "Кара чапан" ("Черная бурка"). Новая постановка посвящена 30-летию театра.

Спектакль "Черная бурка" создан по пьесе современного осетинского драматурга Георгия Хугаева. Перевел произведение Давлет Нургазиев.

Герои спектакля – звери. Это пес Тузар, ворон Кваркан, волки Чобр и Чобра, лиса Буретта, овечка Беша, осел Кико, зайчиха Дигура. Все они не только умеют говорить, но и своими характерами похожи на людей, у них те же проблемы, что и у нас.

Поставил притчу режиссер Санжарбек Сабыржан уулу. Художник-постановщик спектакля - Кунболот Жумадил уулу. Танцами с артистами занимался Нурлан Карабаев. Звучит в спектакле музыка Абды Осмонова.

Образы героев пьесы Георгия Хугаева воплотят на сцене Нурбек Кыязов, Бекназар Анарбаев, Нурсултан Кадыр уулу, Ажар Рахман кызы, Гуляра Ниязалиева, Бекзат Каныбеков, Айжамал Эмилова, Зульфия Жумалиева и Алмаз Турусбек уулу.

Премьера новой постановки Чуйского областного театра состоится на сцене Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева.