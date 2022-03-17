Создан штаб по защите чести и достоинства Героя Кыргызстана Эрнста Акрамова

"Медицинскую общественность и всех, кому известно имя выдающегося хирурга Эрнста Акрамова, потрясло оскорбление, нанесенное министром здравоохранения Бейшеналиевым замечательному человеку - Герою Кыргызстана, доктору медицинских наук, профессору, хирургу от Бога, который спас жизни тысяч кыргызстанцев, невзирая на национальности, положение в обществе. Эрнст Хашимович внес огромный вклад в медицинскую науку нашей страны, им написано огромное количество медицинских трудов и монографий, он воспитал немало молодых хирургов, которые сейчас успешно оперируют благодаря знаниям, переданным им Учителем", - сказала vb.kg общественный деятель, депутат Жогорку Кенеша КР четвертого созыва Галина Куликова.

По ее словам, по инициативе врачей и, в частности, коллектива хирургического отделения Чуйской областной объединенной больницы прошло первое заседание инициативной группы по созданию Штаба по защите чести и достоинства профессора Эрнста Акрамова. Врачи, общественные деятели и гражданские активисты решили, что штаб будет действовать до тех пор, пока министр здравоохранения Бейшеналиев не принесёт публичные извинения коллеге за публично нанесенные оскорбления, в частности, за обвинение Акрамова якобы в "нелюбви к кыргызам". Это чистейшей воды клевета, потому что тысячи людей знают, что профессор - патриот Кыргызстана и интернационалист, как говорится, до мозга костей.

Члены штаба заявили, что если президент и премьер-министр КР не снимут с работы зарвавшегося чиновника и тот не принесет публичные извинения, то штаб будет предпринимать дальнейшие активные действия. Коллеги профессора намерены нанять адвоката и подать заявление в ГКНБ, в Генеральную прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности министра здравоохранения Бейшеналиева за разжигание межнациональной розни, за оскорбление чести и достоинства уважаемого человека. Последняя безобразная выходка министра не сойдет ему с рук.

"Удручает тот факт, что уже второй день мы не видим никакой реакции и действий со стороны власть имущих. Мы подготовили открытое обращение ко всем ветвям власти с просьбой защитить честь и достоинство Доктора Жизнь, как его давно назвал народ, и благодарим всех за поддержку. Нас уже поддержали друзья Эрнста Хашимовича из Швеции, России, Турции, Австрии, люди до глубины души возмущены просто хамским поведением государственного чиновника. Кроме того, нам предложили свою помощь представители творческой интеллигенции, с которыми долгие годы под руководством Эрнста Акрамова проводятся любимые всеми благотворительные концерты "Акрамовские вечера", - добавила Галина Куликова.