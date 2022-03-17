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Должностные лица Манасского РЭС уличены в коррупции

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники Манасского РЭС (района электрических сетей) нанесли государству ущерб в размере одного миллиона 407 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратурой Манасского района Таласской области выявлены коррупционные действия должностных лиц Манасского РЭС. Установлено, что ответственные лица данного учреждения, использовав свои распорядительные и управленческие полномочия вопреки интересам организации, причинили ущерб государству на сумму 1 миллион 407 тысяч 523 сома 8 тыйынов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 ("Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций"). Проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/415608
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция, Таласская область, электричество
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