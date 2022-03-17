Победительницей "Мисс мира-2021" стала блондинка из Польши

В Пуэрто-Рико завершился 70-й юбилейный конкурс "Мисс мира - 2021". Победительницей и новой обладательницей короны стала участница из Польши, сообщает Tengrinews.

Первой вице-мисс стала Шри Сайни из США, второй вице-мисс - Оливия Яс из Кот-д'Ивуара.

Каролина из Польши обошла участниц из 97 стран мира. 22-летняя Каролина в настоящее время учится на степень магистра в области менеджмента и продолжит учебу с докторской степенью. Она также работает моделью.

Обладательница титула "Мисс мира - 2021" также занимается благотворительностью. Сообщается, что ее проект под названием "Красота с целью" оказывает постоянную помощь бездомным людям в Польше. Проект направлен на предоставление горячего питания, продуктов, одежды, масок, юридических консультаций и профессиональной медицинской поддержки почти 300 нуждающимся в Лодзи, городе в Польше.

Финал конкурса красоты "Мисс мира" 2021 года перенесли в последний момент, после того как стало известно о распространении COVID-19 среди участниц.