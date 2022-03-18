Илим Карыпбеков предложил Омурбеку Бакирову вместе посмотреть эротику

Экс-глава КТРК Илим Карыпбеков прокомментировал заявление депутата Омурбека Бакирова, который выразил возмущение тому, что музыкальный канал ОТРК якобы показывает эротику в эфире.

отправьте мне ради бога ссылку на ту эротику, которую вы случайно целый месяц смотрели. При этом, я не буду случайно, а специально посмотрю. Так как после вашего заявления я стал включать музканал, но никакой эротики пока не вижу. Хотя может вам как депутату специально ставят эротику. У меня к вам просьба, когда увидите эротику, мне скажите, вместе посмотрим", - написал Карыпбеков.

Напомним, ранее депутат Омурбек Бакиров на заседании Жогорку Кенеша заявил директору КТРК Кайрату Иманалиеву, что ему стыдно из-за эротики смотреть музыкальные клипы на главном телеканале страны.

"Раз мы даем КТРК статус национальной компании, то должны показывать наши культуру, обряды и. У КТРК есть музыкальный канал, где показывают непристойные клипы, и которе смотрят молодые люди. Какой пример им подают? Вот уже месяц как я смотрю эти клипы на канале, случайно увидел, и мне даже стыдно говорить об этом. Кто дает разрешение на них и, кто их ставит?", - возмутился народный избранник.