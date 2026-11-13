В Кыргызстане отмечают 100-летие образования Киргизской АССР

В Национальном историческом музее Кыргызстана 13 ноября проходит международная научная конференция "От автономии к суверенному государству: историческое наследие и уроки столетия". Об этом сообщает пресс-служба Миннауки.

Мероприятие приурочено к 100-летию образования Киргизской АССР и 90-летию образования Киргизской ССР.

В конференции принимают участие представители государственных органов, отечественные и зарубежные учёные, историки, исследователи и международные эксперты.

На церемонии открытия присутствовали советник президента КР Чолпонбек Абыкеев, государственный и общественный деятель, Герой Кыргызской Республики Медеткан Шеримкулов, заместитель министра науки, высшего образования и инноваций КР Лира Сулайманова, посол Узбекистана в Кыргызстане Саидикрам Ниязходжаев.

С научными докладами выступили Зайнидин Курманов, Сабит Шилдебай, Бактыкан Торогельдиева, Анарбай Сыдыков и другие исследователи.

Участники обсудили основные этапы становления кыргызской государственности, общественно-политические процессы советского периода, роль национальной интеллигенции, развитие науки и образования, а также сохранение исторического и духовного наследия.

Особое внимание уделено изучению архивных материалов, осмыслению исторического опыта и сохранению исторической памяти.

Конференция также направлена на развитие международного научного сотрудничества и обмен результатами исследований.