Экс-глава ГТС Адилет Кубанычбеков возместил более 51 млн сомов ущерба

Бывший председатель Государственной таможенной службы при Министерстве финансов КР Адилет Кубанычбеков возместил ущерб государству в размере 51 миллион 220 тысяч сомов. В связи с чем мера пресечения ему была изменена на домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Напомним, в ходе расследования уголовного дела по обвинению бывшего председателя Государственной таможенной службы при Министерстве финансов КР Адилета Кубанычбекова установлены факты лоббирования им интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров. Так было установлено, что им создаются льготные условия, а таможенное оформление производилось с грубым нарушением законодательства. Кроме этого, использовались схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток.

Сам же глава Таможенной службы, по данным следствия, в целях личного обогащения необоснованно завышал стоимость околотаможенных услуг для субъектов внешнеэкономической деятельности, предоставляемых аффилированными компаниями.