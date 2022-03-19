Финляндию в пятый раз признали самой счастливой страной

Финляндия в очередной раз возглавила рейтинг "самых счастливых стран" мира World Happiness Report, согласно ежегодному отчету Организации Объединенных Наций. Результаты опубликованы на официальном сайте исследования.

"Пятый год подряд Финляндия занимает первое место в рейтинге самых счастливых стран в мире. В этом году ее оценка значительно опередила другие страны, входящие в первую десятку", - говорится в сообщении.

Дания продолжает занимать второе место, а Исландия за год поднялась с четвертого места на третье.

Экономист Ян-Эммануэль Де Неве указал на то, что список замыкают государства, население которых страдает от конфликтов и крайней бедности.

"Мы видим, что люди в Афганистане оценивают качество своей жизни всего на 2,4 балла из 10. Это суровое напоминание о материальном и нематериальном ущербе, который война наносит своим многочисленным жертвам, а также о фундаментальной важности мира и стабильности для человеческого благополучия", - подчеркнул он.

Кроме Афганистана в тройку самых несчастливых стран по версии ООН вошли Танзания и Ливан.

Россия в этом году заняла 80-е место с оценкой 5,459 из 10. Украина и Белоруссия заняли 98-е и 65-е места, соответственно.

В исследовании мирового счастья используются данные глобального опроса людей, которые оценивают свою жизнь в более чем 150 странах мира. Учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень коррупции и прочее. Эта информация, в свою очередь, может помочь странам разработать политику, направленную на достижение более счастливого общества.