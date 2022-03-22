Ученые расшифровали геном легендарной птицы Додо

Ученые Калифорнийского университета заявили, что им удалось расшифровать весь геном маврикийского дронта (Додо) - вымершего вида нелетающих птиц. Теперь они надеются, что смогут "воскресить" Додо. Об этом пишет National Geographic Россия.

Маврикийские дронты (Raphus cucullatus) - крупные нелетающие птицы с массивными клювами обитали на Маврикии сотни лет до прибытия туда первых мореплавателей вместе с крысами и свиньями. Их популяцию уничтожили целиком к 60-м годам XVII. Последний раз птицу видели в природе в 1962 году.

Птицы Додо достигали метра в высоту и представляли из себя легкую добычу. Все, что нам осталось от дронтов – это не слишком точные художественные рисунки, немногочисленные останки и мудрый Додо, увековеченный на страницах "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла.

Ученые потратили годы, пытаясь найти хорошо сохранившуюся ДНК птицы, прежде чем им удалось сделать это с помощью образца из Музея естественной истории Копенгагена. Профессор Бет Шапиро из Калифорнийского университета в Санта-Круз рассказала, что ее команда вскоре опубликует полную ДНК птицы.

"Он полностью секвенирован. Расшифровка генома еще не опубликована, но она уже есть", - пояснила Шапиро.

Исследователи предупреждают, что вернуть птицу к жизни будет сложно.

"Предположим, у меня есть клетка, и она живет в чашке Петри в лаборатории, и я редактирую ее так, чтобы в ней было немного ДНК дронта. Но как мне затем превратить эту клетку в целое живое, дышащее, настоящее животное? Способ, которым мы можем это сделать, – клонирование. Этот же подход использовался для создания овечки Долли. Но мы не знаем, как это сделать с птицами из-за сложности их репродуктивных путей", - говорят исследователи.

Исследования ДНК показали, что ближайшие родственники Додо – вымерший родригесский дронт и современный гривистый голубь из Юго-Восточной Азии. Вполне вероятно, что ученые отредактируют ДНК голубя, чтобы включить в него ДНК дронта и вернуть птиц к жизни.

Интересно, что Додо получил свое имя от португальского слова, означающего "дурак", после того, как колонизаторы высмеяли его бесстрашие перед людьми-охотниками. Это бесстрашие и привело вид к гибели.