Пассажирский Boeing разбился в Китае

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Китае. Самолет упал в провинции Гуанси на юге Китая, на месте крушения начался пожар. Об этом сообщает РБК со ссылкой на китайское гостелевидение CCTV.

Подробности авиакатастрофы Boeing 737 в Китае: на борту были 132 человека

Число жертв пока не известно, сообщил после падения "Боинга" официальный сайт Управления гражданской авиации Китая (CAAC) в понедельник днем. Как отмечает китайское издание Global Times, это первая авиакатастрофа в Китае после инцидента со смертельным исходом в Ичуне (провинция Хэйлунцзян) на северо-востоке Китая, в 2010 году – тогда погибли 44 из 96 находившихся на борту человек.

По данным FlightRadar24, рейс MU 5735 вылетел из аэропорта Куньмин Чаншуй в провинции Юньнань на юго-западе Китая в понедельник в 13:15 и должен был прибыть в Гуанчжоу, провинция Гуандун на юге Китая, в 15:07. Во время полета контакт наземных служб с воздушным судном был утрачен. Причины катастрофы остаются пока неизвестными.

Радиолокационное отслеживание показало, что самолет перед падением совершил крутой спуск, сообщает Bloomberg.

На борту самолета находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.

Управления гражданской авиации Китая направило на место крушения рабочую группу. В настоящее время развернуты спасательные команды и приближаются к месту падения авилайнера, сообщает Синьхуа.

"Мы отправили на место происшествия 25 пожарных машин и 117 пожарных, но, так как место аварии находится слишком далеко и в горах, пожарные машины не смогли добраться до обломков, пожарные отправились туда пешком", - сообщил по телефону Global Times представитель пожарной команды Учжоу.

Речь идет о "Боинге 737", принадлежащем дочерней компании China Eastern Airlines в Юньнане, который находится в эксплуатации чуть более шести с половиной лет. Самолет был доставлен компании в июне 2015 года.