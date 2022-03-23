Защитники Акрамова не успокоятся, пока не услышат от министра извинения

Пренебрежительное и уничижительное отношение министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева по отношению к профессору Эрнсту Акрамову оскорбило тысячи кыргызстанцев - друзей, бывших его пациентов, их родных, коллег.

Мой телефон чуть не взорвался от сообщений, пришедших в тот день на WhatsApp после случившегося. Подлость, пожалуй, самое мягкое выражение из них. Для защиты чести и достоинства выдающегося хирурга создан даже штаб. И уверена, это не просто эмоции общественности, а твердая позиция, и защитники Акрамова не успокоятся, пока не услышат от министра публичного извинения за оскорбление врача–интернационалиста, Героя Кыргызстана доктора Акрамова, и пока, наконец, не снимут с должности зарвавшегося чиновника.

В истории кыргызского здравоохранения было много министров - сильных и не очень. Но ни один из них не опускался до такой низости, до оскорбления коллег даже в стенах министерского кабинета. Но то, что случилось в последний раз, переполнило чашу терпения и народа, и коллег.

И ведь прав был вице–премьер–министр Эдиль Байсалов, кстати, единственный из всей нашей верхушки власти сказавший, что Бейшеналиев злоупотребляет доверием президента. И теперь он всюду заявляет, что никого и ничего не боится. С чего бы это?

Здравоохранение страны буквально трясет от его, мягко говоря, скоропалительных, бессмысленных реформ и непрекращающихся скандалов. В здравоохранении царит сегодня полный авторитаризм. Все, кто хоть слово поперек молвит министру, может быть освобожден от должности. И примеров тому предостаточно. Причем ставит на место ушедших сильных, авторитетных руководителей слабых, но зато послушных.

Хотя и назначение самого Бейшеналиева на должность министра здравоохранения стало шоком для медицинской общественности - ничем особенным себя в хирургии он не проявил. И, может быть, травля Эрнста Акрамова, блестящего хирурга, - это элементарная зависть, которая глодала Бейшеналиева давно? И когда он теперь на коне, то решил отомстить? Кстати, Эрнст Хашимович построил Научный центр восстановительной и реконструктивной хирургии благодаря своему авторитету и поддержке друзей, не взяв ни сома из казны. И оборудовал его сам. Он не возвел себе дворец, хотя однозначно мог бы. Но не в характере Эрнста Хашимовича стяжательство. Он все вложил в центр и даже жил там, а теперь его за все заслуги выгоняют из своего же детища. Подло, низко, бесчеловечно!

Обвиняя профессора Акрамова якобы в нелюбви к кыргызам, что абсурдно само по себе, Бейшеналиев, видимо, забыл, как несколько лет назад выгонял из Национального госпиталя все кафедры медицинского факультета КРСУ. Медики страны не забыли его гонений и требований убрать из больниц "русский дух".

Неужели этот бардак и беспредел не видны из высоких кабинетов правительства, президента?! Этот вопрос задают не только врачи, но и общественность.

Уже за то, что министерство провалило своевременную доставку вакцины в страну, его руководителя надо было увольнять. Кыргызстан самым последним из стран ЦА начал проводить вакцинацию, когда ковид уже бушевал. И, возможно, не было бы такой смертности от COVID, начнись она раньше. И спасибо, что китайское правительство поддержало нас. Но это, увы, не заслуга Бейшеналиева. Про лечение аконитом вообще не говорю. О Кыргызстане до сих пор с издевкой говорят как о стране, решившей ядом лечить людей от коронавирусной инфекции. Всех проколов у главного врача страны не счесть. И тем не менее он продолжает "творить".