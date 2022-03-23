Погода
$ 97.17 - 99.17
€ 107.50 - 110.87

В театре оперы и балета прошла творческая встреча с Сталбеком Алмазбековым

280  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоялась творческая встреча с народным артистом Кыргызской Республики Сталбеком Алмазбековым.

Напомним, что в театре открылся Сезон музыкальных вечеров в Малахитовом зале. Музыка теперь звучит здесь каждый день.

Новый проект направлен на более тесное знакомство поклонников театра с представителями разных театральных профессий - солистами оперы и балета, режиссерами, дирижерами. У зрителей появилась возможность общения с кумирами в неформальной обстановке, задать вопросы, услышать ответы.

Лекция-концерт солиста оперной труппы нашего театра Сталбека Алмазбекова прошла днем в будний день, тем не менее зрителей было немало.

Артист, обладающий богатым и уникальным по красоте тембром голоса, на сцене исполнил сложнейшие вокальные партии. В его репертуаре есть такие, как Радамес в "Аиде" Верди, Хозе в "Кармен" Бизе, Герман в "Пиковой даме" Чайковского, Канио в "Паяцах" Леонкавалло, и многие другие. Певец исполнил заглавные партии в "Реквиеме" и "Отелло" Верди, "Тоске", "Чио-Чио-Сан" и "Джанни Скикки" Пуччини, "Сельской чести" Масканьи, "Манасе", "Айчурек", "Токтогуле" Малдыбаева, Власова и Фере.

На своей встрече с бишкекскими зрителями Алмазбеков почти не говорил. Ведущей и рассказчицей стала его супруга – концертмейстер, заслуженная артистка Кыргызской Республики Набира Джаксалиева. Она же была за роялем и аккомпанировала Сталбеку, когда он исполнял очередное произведение. К зрителям вышли также коллеги Алмазбекова. Несколько музыкальных отрывков они исполнили вместе. Но, пожалуй, самым трогательным стал номер малышей из народного образцового театрализованного детского хора "Ак Шоола".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415864
Теги:
концерт, опера, Театр оперы и балета
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  