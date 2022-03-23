В театре оперы и балета прошла творческая встреча с Сталбеком Алмазбековым

Вчера в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоялась творческая встреча с народным артистом Кыргызской Республики Сталбеком Алмазбековым.

Напомним, что в театре открылся Сезон музыкальных вечеров в Малахитовом зале. Музыка теперь звучит здесь каждый день.

Новый проект направлен на более тесное знакомство поклонников театра с представителями разных театральных профессий - солистами оперы и балета, режиссерами, дирижерами. У зрителей появилась возможность общения с кумирами в неформальной обстановке, задать вопросы, услышать ответы.

Лекция-концерт солиста оперной труппы нашего театра Сталбека Алмазбекова прошла днем в будний день, тем не менее зрителей было немало.

Артист, обладающий богатым и уникальным по красоте тембром голоса, на сцене исполнил сложнейшие вокальные партии. В его репертуаре есть такие, как Радамес в "Аиде" Верди, Хозе в "Кармен" Бизе, Герман в "Пиковой даме" Чайковского, Канио в "Паяцах" Леонкавалло, и многие другие. Певец исполнил заглавные партии в "Реквиеме" и "Отелло" Верди, "Тоске", "Чио-Чио-Сан" и "Джанни Скикки" Пуччини, "Сельской чести" Масканьи, "Манасе", "Айчурек", "Токтогуле" Малдыбаева, Власова и Фере.

На своей встрече с бишкекскими зрителями Алмазбеков почти не говорил. Ведущей и рассказчицей стала его супруга – концертмейстер, заслуженная артистка Кыргызской Республики Набира Джаксалиева. Она же была за роялем и аккомпанировала Сталбеку, когда он исполнял очередное произведение. К зрителям вышли также коллеги Алмазбекова. Несколько музыкальных отрывков они исполнили вместе. Но, пожалуй, самым трогательным стал номер малышей из народного образцового театрализованного детского хора "Ак Шоола".