"Даже если часть мигрантов вернется, в КР им будет сложнее зарабатывать"

Ожидания по возвращению в Кыргызстан большого количества соотечественников в связи с сокращением их доходов в России, которые сейчас озвучивают некоторые эксперты и представители госорганов, преждевременны. Об этом в рамках онлайн- конференции: Реалии и перспективы ЕАЭС в новых геоэкономических и геополитических условиях" сообщил эксперт совета по миграции при спикере ЖК КР Улан Шамшиев.

По его словам, миграционная ситуация не будет значительно зависеть от процессов, происходящих на площадке ЕАЭС и в мире.

"Даже если часть мигрантов и вернется, то в Кыргызстане им будет сложнее зарабатывать средства к существованию, а с учетом повышения цен на базовые товары, услуги и ГСМ возвращение многими людьми будет оцениваться как бессмысленное. Даже если они смогут отправлять на родину меньше денег, чем раньше, в РФ у них, по крайней мере, больше возможностей найти работу, чтобы покрывать хотя бы их базовые потребности, - уверен эксперт.

Он напомнил, что похожая ситуация уже имела место во время и после пандемии, когда кыргызстанцы также столкнулись с рядом новых проблем – это и ограничительные меры, и снижение доходов, которые должны бы были привести к уменьшению объемов денежных переводов.

"Но этого не случилось. Как не случилось и массового возвращения наших граждан, которое прогнозировали эксперты. Более того увеличилось число тех, кто выехал в Россию для осуществления трудовой деятельности. Диверсификации, о которой сейчас многие говорят, мол, граждане КР будут рассматривать другие страны – Евросоюза, Ближнего Востока или Юго-восточной Азии, тоже не случится. Эти вопросы нашей страной прорабатываются уже 3-4 года, но сдвигов пока нет", - отметил Шамшиев.

По его прогнозам, объем денежных переводов из России сократится и такая ситуация из-за серьезной девальвации рубля, возможно, будет сохраняться в течение достаточно затяжного периода.

"Сейчас ведется активный поиск альтернативных систем межстрановых расчетов и рассматривается использование альтернативной валюты, но я считаю, что этот процесс займет немало времени. Период пандемии был идеальным моментом, чтобы перейти к расчетам в юанях, например, между Кыргызстаном и Казахстаном, учитывая, что обе страны активно торгуют с Китаем. Но мы продолжали торговать в долларах. Сейчас опять идеальный период, но мы опять наблюдаем дефицит американской валюты и повышение цен на основные виды товаров, поступающих из КНР. Поэтому мне кажется, что данная инициатива – это скорее запрос на будущее, а не вопрос краткосрочной перспективы", - добавил эксперт.

Отметим, мероприятие организованно центром экспертных инициатив "Ой Ордо".