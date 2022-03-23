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В Китае у пары родились 15 детей несмотря на строгую политику планирования

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- Айжан Мамбеталиева
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Многодетная семья избежала наказания за нарушение закона, предписывавшего иметь не более одного, а потом двух детей в семье, проживает в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. Об этом сообщает South China Morning Post.

77-летний Лян Эр и 47-летняя Лу Хунлань стали родителями четверых мальчиков и одиннадцати девочек, которые родились в период с 1995 по 2016 год.

Как говорится в официальном заявлении китайских властей, мужчина и женщина не состояли в официальном браке, однако жили вместе и родили детей по взаимному согласию.

Родители не только не понесли наказания, но и получают от правительства пособия на детей, так как семья занимается фермерством и живет на грани бедности.


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URL: https://www.vb.kg/415889
Теги:
дети, Китай, семья, мировые новости, новости мира
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