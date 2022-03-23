В Китае у пары родились 15 детей несмотря на строгую политику планирования

Многодетная семья избежала наказания за нарушение закона, предписывавшего иметь не более одного, а потом двух детей в семье, проживает в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. Об этом сообщает South China Morning Post.

77-летний Лян Эр и 47-летняя Лу Хунлань стали родителями четверых мальчиков и одиннадцати девочек, которые родились в период с 1995 по 2016 год.

Как говорится в официальном заявлении китайских властей, мужчина и женщина не состояли в официальном браке, однако жили вместе и родили детей по взаимному согласию.

Родители не только не понесли наказания, но и получают от правительства пособия на детей, так как семья занимается фермерством и живет на грани бедности.