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Beeline вручил победителю розыгрыша не ту машину

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- Асия Канаева
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Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики наложила взыскание на ООО "Скай Мобайл" из-за недостоверной рекламы. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

По результатам обращения гражданина К.Б.А. о недостоверности рекламы, распространяемой ООО "Скай Мобайл" (сотовый оператор Beeline) в рамках акции с элементами викторины, было установлено, что в отдельных рекламных материалах отдельные характеристики главного приза рекламируемой акции – автомобиля Тойота Камри 75 - не соответствовали характеристикам приза, фактически врученного победителю акции. Данный факт был квалифицирован службой как недостоверная реклама.

В соответствии со статьей 7 Закона Кыргызской Республики "О рекламе" недостоверная реклама не допускается.

На основании изложенного в соответствии со статьей 404 Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях" на ООО "Скай Мобайл" было наложено взыскание в виде штрафа в размере 280 расчетных показателей – это 28 тысяч сомов.

Напомним, в феврале 2021 года АКС ГКНБ по подозрению в соучастии в коррупции был задержан экс-генеральный директор ОсОО "Скай Мобайл" Евгений Кражан. Его подозревали в даче взятки за переоформление лицензии на радиочастоты.


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URL: https://www.vb.kg/415922
Теги:
Госантимонополия, автомобили, Билайн
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