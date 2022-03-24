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Задержана криминальная пара, кравшая канализационные люки в селе Арашан

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- Анастасия Карелина
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В Аламудунском районе задержаны подозреваемые в краже крышек от канализационных люков. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В органы внутренних дел Аламудунского района с заявлением обратился глава одного из айыл окмоту села Арашан. Он рассказал, что в селе неизвестные лица похищают крышки от канализационных люков. На момент обращения украдено было уже 15 штук.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 ("Кража") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны М.Т., 1998 года рождения, ранее неоднократно судимый, и Ш.А., 1997 года рождения.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками милиции установлена причастность задержанных и к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории района.

В настоящее время подозреваемые доставлены в следственную службу. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/415926
Теги:
Аламудунский район, кража, ГУВД
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