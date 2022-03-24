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Эдуард Кубатов: Эверест - это космос

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- Вячеслав Аникин
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На аллее Славы в Бишкеке (у входа в торгово–развлекательный комплекс "Азия–Молл") открылась звезда покорителя Эвереста кыргызстанца Эдуарда Кубатова. 23 мая прошлого года он в составе международной группы альпинистов поднялся на самую высокую гору на Земле (8849 метров). Кубатов стал вторым гражданином нашей страны, покорив-шим неприступную вершину.

- Я счастлив, - сказал Кубатов на церемонии открытия именной звезды, - что Родина не забыла мое желание прославить ее. Это покорение Эвереста, надеюсь, войдет в историю Кыргызстана.

После церемонии открытия звезды Эдуард Кубатов пригласил журналистов на пресс–конференцию, на которой, как и обещал, рассказал о самых ярких мгновениях восхождения на Эверест.

Мечты сбываются

- Я рано потерял родителей. После их смерти дал себе слово стать известным и нужным своей стране человеком. Судьба приготовила мне много суровых испытаний, но я их все смог преодолеть. Участвовал в боях в Афганистане, других горячих точках планеты. Там закалился характер, окрепла сила воли, я понял, что такое настоящая мужская и армейская дружба.

Всю жизнь активно занимался спортом: триатлон, кок–бору, ежедневные многокилометровые пробежки. Без этих дисциплин я не представлял свою жизнь. Одним словом, к моменту увлечения альпинизмом уже был достаточно подготовленным человеком.

Первые восхождения

- Да, я нередко с семьей или друзьями выезжал в горы. Ради интереса поднимался на их вершины, но об альпинизме и не мечтал. Даже мыслей таких не возникало. Но верно говорится, что жизнь - это всегда вдруг. В 2014 году ко мне приехал партнер по бизнесу из Австралии. Он предложил подняться вместе с ним на пик Ленина (7134 метра). Я был в шоке, об альпинизме имел смутные представления, но во мне неожиданно взыграла мужская гордость, характер. К тому же, если честно, охотно принимаю различные вызовы судьбы. Поэтому без тени сомнения ответил своему австралийскому другу согласием.

К восхождению мы готовились полтора месяца. Ему, опытному альпинисту, этого срока было вполне достаточно, ну а я полагался только на свои силы, сноровку и везение.

На высоте в 6000 метров мой друг из Австралии был вынужден из–за проблем со здоровьем прекратить восхождение. Я пошел покорять пик Ленина в одиночку, но на уровне 7000 метров встретил группу российских альпинистов во главе с многоопытным горовосходителем мастером спорта международного класса Сергеем Богомоловым, который поднимался на самые немыслимые для меня тогда вершины. Я шел с ним в одной связке, а после покорения пика Сергей Георгиевич заявил, что из меня может получиться неплохой альпинист. Его слова запали в душу, после недолгих раздумий я твердо решил стать горовосходителем.

С 2014 года я поднялся еще на четыре вершины: Аконкагуа (Аргентина, 6960 метров), Косцюшко (Австралия, 2228), Эльбрус (Россия, 5642), Килиманджаро (Танзания, 5895). Но у меня еще есть несколько непокоренных вершин. Значит, есть к чему стремиться.

На высшей точке Земли

- На подготовку к покорению высшей точки Земли ушел почти год. Само восхождение заняло почти два месяца. Трасса была невероятно сложной. Мы поднимались на определенную высоту, а потом спускались на несколько сот метров в лагерь. Это было необходимо сделать ради адаптации. Но все равно нехватка кислорода, холод, огромные сугробы, коварный рельеф горы давали о себе знать. Наша группа состояла сначала из 15 альпинистов, а на вершину поднялись только четверо.

На высоте 8000 метров потерял сознание. Только благодаря огромной силе воли продолжил восхождение. И вот она - вершина!

Чувства радости, гордости и в то же время огромной усталости переполняли. Было такое ощущение, что на мне лежит груз в несколько тонн. Помню, вынул из рюкзака флаг Кыргызстана, помахал им, затем сфотографировался, записал видеообращение к гражданам нашей страны на телефон, и только потом мы начали возвращаться назад. А спуск всегда тяжелее подъема. Сил уже почти нет, охватывает апатия - только что достигнута главная цель в жизни. Лично я теперь свою жизнь разделяю на два этапа: до восхождения на Эверест и после него.

Меня часто спрашивают: "Было ли страшно во время восхождения на Эверест?". Отвечу честно: "Было! Но когда подготовлен к покорению высокой горы, уверен в своих силах, то страх со временем отступает". Скажу также прямо: "Во время подъема иногда становилось даже жутко. В снегу на подступах к вершине покоятся более 60 альпинистов. Их тела невозможно спустить вниз. Сразу начинаешь думать о том, что один неверный шаг - и ляжешь навечно рядом с ними. Но опытные горовосходители научились отгонять от себя мрачные мысли".

Есть мечта подняться на К2 (8614 метров), которая находится на границе Пакистана и Китая. 35 процентов альпинистов, из числа решивших в разные времена подняться на нее, погибли. Учителя мне говорили: "Пусть К2 будет последней в твоей очереди на покорение вершин". Согласен, пусть будет последней. Но все равно она должна числиться в ней!

Позвольте объясниться

- Я второй кыргызстанец, покоривший Эверест. До меня в 1997 году на эту вершину, опять же в составе международной экспедиции, поднялся наш соотечественник Дмитрий Греков. Некоторые горячие головы почему–то меня называют первым кыргызстанцем, покорившим самую высокую в мире гору. Да, Греков поднялся на Эверест со стороны Тибета, а я - со стороны Непала. Но все равно он был первым. Горы не терпят лжи. Эту истину я усвоил давно и прочно. Я счастлив, что стал вторым гражданином Кыргызстана, покорившим эту вершину.


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URL: https://www.vb.kg/415927
Теги:
альпинизм, Кыргызстан
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