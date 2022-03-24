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Микрочип в мозгу позволил парализованному мужчине общаться "силой мысли"

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- Айжан Мамбеталиева
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Микрочип в мозгу позволил полностью парализованному мужчине общаться "силой мысли", формируя слова и фразы. Операцию по вживлению провела команда немецких и швейцарских ученых. Об этом сообщается в научном журнале Nature Communications.

Ученые вживили 34-летнему пациенту с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) два микрочипа с игольчатыми электродами, которые способны улавливать мозговые сигналы. Специальная программа улавливала нервные импульсы и передавала компьютеру сигналы "да/нет". Пациент представлял, что двигает конечностями, а чипы улавливали эту активность в мозгу и передавали данные на компьютер.

Программа способна читать вслух буквы алфавита из тех, что больной выбрал силой мысли. Пока этот процесс довольно медленный, так как за одну минуту пациенту удается выбрать лишь одну букву.

Во время исследования пациент жил со своей семьей, и ученые приезжали к нему домой, в период локдауна они встречались удаленно. Несмотря на это, повсеместное использование такой технологии пока невозможно, так как она весьма дорогостоящая.

Сейчас система проходит доклиническую проверку. Мы планируем начать клинические испытания в ближайшем будущем. Ученые полагают, что новое беспроводное устройство будет способно декодировать речь непосредственно из мозга, когда пациент воображает, что говорит.


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URL: https://www.vb.kg/415937
Теги:
наука, медицина, новости мира, в мире
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