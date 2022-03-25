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Леса помогают уменьшить глобальное потепление

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- Айжан Мамбеталиева
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Новое исследование показало, что тропические леса помогают снизить среднюю глобальную температуру более чем на 1 градус по Цельсию. Эффект в значительной степени связан со способностью лесов улавливать и хранить атмосферный углерод. Однако около одной трети этого тропического охлаждающего эффекта происходит от других процессов, таких как выделение водяного пара и аэрозолей. Об этом сообщает портал ScienceNews.

Леса влияют на местный климат посредством различных физических и химических процессов. Деревья выделяют водяной пар через поры в своих листьях. Процесс, называемый эвапотранспирацией, подобно человеческому потоотделению охлаждает деревья и окружающую среду. Более того, деревья генерируют аэрозоли, которые могут снижать температуру за счет отражения солнечного света и образования облаков.

Полная вырубка лесов в разных регионах повлияет на глобальную температуру, используя данные, полученные в ходе других исследований.

Исследователи обнаружили, что в лесах на широтах примерно от 50° южной широты до 50° северной широты леса в основном влияло на глобальную среднюю температуру связывание углерода. Вырубка тропических лесов лишает нас многих преимуществ в плане охлаждения климата.


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URL: https://www.vb.kg/415996
Теги:
наука, климат, новости мира, в мире
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