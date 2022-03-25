Микропластик впервые обнаружен в крови людей

Ученые Амстердамского свободного университета в Нидерландах впервые обнаружили микропластик в крови человека, при этом инородные частицы встретились у 80 процентов протестированных людей. Об этом пишет Daily Mail.

В качестве эксперимента ученые проанализировали образцы крови, взятые у 22 анонимных доноров. Все они были взрослыми здоровыми людьми. Частицы пластика обнаружились у 17 человек. Половина образцов содержала ПЭТ-пластик, который обычно используется в бутылках для напитков, а треть содержала полистирол, используемый для упаковки продуктов питания и других продуктов. Четверть образцов крови содержала полиэтилен, из которого изготавливаются пластиковые пакеты-носители.

Микропластик – мелкие частицы пластика. Это не особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 миллиметров. Эти фрагменты попадают в экосистемы из различных источников, включая косметику, одежду и промышленные процессы.

"Наше исследование – первый признак того, что в нашей крови есть полимерные частицы. Это прорывной результат", - пояснил экотоксиколог из Амстердамского университета Vrije, профессор Дик Ветхак.

По словам ученых, открытие показывает, что частицы могут передвигаться по организму и оседать в органах. Специалисты пока не знают, какое воздействие мелкие частицы пластика оказывают на здоровье человека, но, по их мнению, микропластик наносит доказанный ущерб человеческим клеткам в лабораторных условиях, а частицы загрязнения воздуха, как уже известно, проникают в организм и вызывают миллионы ранних смертей в год.

Огромное количество пластиковых отходов сбрасывается в окружающую среду, и микропластик теперь загрязняет всю планету: с вершины Эвереста до глубин океанов. Известно, что люди потребляют крошечные частицы с пищей и водой, а также вдыхают их.