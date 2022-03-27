Лэ Юйчэн: Санкции против России равносильны "тушению огня дровами"

"Коренная причина происходящих в Украине событий кроется в менталитете времен холодной войны и силовой политике. Стремление НАТО к абсолютной безопасности на самом деле приводит к абсолютной незащищенности других. Загнать крупную страну, особенно ядерную державу, в угол повлечет за собой ужасные последствия. Поскольку НАТО обещало, что оно не продвинется "ни на дюйм на восток", оно не должно отступать от своего слова", - заявил на четвертом международном форуме по безопасности и стратегии заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

Лэ Юйчэн также призвал страны отказаться от блоковой политики и групповой конфронтации. Военный блок - это пережиток холодной войны. НАТО и Варшавский договор были в ссоре почти полвека. С распадом Советского Союза НАТО должно было войти в историю наряду с Варшавским договором. Однако вместо того, чтобы распасться, НАТО продолжало укрепляться и расширяться, а также осуществлять военное вмешательство в такие страны, как Югославия, Ирак, Сирия и Афганистан. В последние годы альянс зашел так далеко, что напряг мускулы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Можно было хорошо предвидеть последствия этого пути. Кризис в Украине - это суровое предупреждение.

Политик также заявил, что глобализация "не должна быть вооружена", а политика односторонних санкций только усугубляет положение. История неоднократно показывала, что введение санкций вместо решения проблем равносильно "тушению огня дровами" и только усугубит ситуацию. Санкции против России сейчас доходят до того, что глобализация используется как оружие, не щадят даже представителей спортивного, культурного, художественного и развлекательного сообщества, под санкции подпадают кошки и деревья, а зарубежные активы российских граждан безосновательно конфискуются. "Запад исповедует идеи - "науки без границ", "неполитизации спорта", неприкосновенности и неприкосновенности частной собственности, свободы слова и духа соблюдения договоров и т. д. Боюсь, никто не поверит в них больше", - заявил Лэ Юйчэн.

По его словам, санкции принесут только вред людям, подорвут послевоенную экономическую и финансовую системы и лягут бременем на мировую экономику. "По крайней мере, судя по тому, что мы наблюдаем в последнее время, риски продовольственного, энергетического и финансового кризисов растут. Цена на нефть подскочила, а цена на природный газ в Европе выросла в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Злоупотребление санкциями принесет катастрофические последствия для всего мира", - отметил заместитель министра иностранных дел КНР.

Он выразил мнение, что конец кризису мог бы положить отказ НАТО от расширения на восток. "Обязательство НАТО не расширяться на восток могло бы легко положить конец кризису и остановить страдания. Вместо этого кто-то предпочитал раздувать пламя на безопасном расстоянии, наблюдая, как его собственные торговцы оружием, банкиры и нефтяные магнаты наживают состояние на войне, оставляя людей маленькой страны с ранами войны, на заживление которых уйдут годы. Это крайне аморально и безответственно", - считает политик.

"Украинский кризис держит мир в напряжении. Он также дает нам зеркало для наблюдения за ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы не можем не задаться вопросом, как не допустить возникновения подобного кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Чтобы избежать его, мы должны способствовать единству и сотрудничеству, а не создавать разделения и конфронтацию. Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас сохраняет свою динамичность в изменчивом и меняющемся мире. Это не подарок небес, а результат совместных и самоотверженных усилий всех стран региона.

Восемь лет назад председатель Си Цзиньпин выдвинул концепцию общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности. Это видение, которое в первую очередь было ориентировано на Азию, особенно актуально в нынешнем контексте. Ни одна страна не должна добиваться своей так называемой абсолютной безопасности за счет безопасности других стран. В противном случае, как гласит пословица, "у того, кто попытается задуть чужую керосиновую лампу, загорится борода". Если мы будем натравливать друг друга и вступать в непрекращающиеся распри, то поставим региональное процветание и стабильность под серьезную угрозу", - добавил он.

Как отметил Лэ Юйчэн, сейчас какая-то страна настаивает на проведении Индо-Тихоокеанской стратегии, которая столь же опасна, как и натовская стратегия экспансии на восток в Европе. Если позволить этому продолжаться беспрепятственно, то это приведет к невообразимым последствиям и в конечном итоге подтолкнет Азиатско-Тихоокеанский регион к краю пропасти. "Поэтому мы должны стремиться к независимости и самоутверждению и не позволять другим решать наше будущее. Преследование принципа "разделяй и властвуй" путем разжигания напряженности для достижения оффшорного баланса - это образ действий гегемонии. Мы все в Азии должны помнить об этом и твердо держать будущее в своих руках, а не просто уступать чужим интересам или становиться легкой пешкой других", - заключил заместитель министра иностранных дел Китая.